«Ливерпуль» досрочно вернул Филлипса из аренды в «Штутгарте» - Советский спорт
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27 декабря 2019 13:52ФутболЛипкин Антон

«Ливерпуль» досрочно вернул Филлипса из аренды в «Штутгарте»

Защитник провел 11 матчей в нынешнем сезоне.

Защитник «Штутгарта» Натаниэль Филлипс возвращается из аренды в «Ливерпуль», сообщает официальный сайт «красных».

22-летний игрок обороны, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в «Штутгарт» в августе этого года и провел 11 матчей за команду во второй бундеслиге и Кубке Германии.

Теперь клубы договорились о досрочном завершении аренды. Таким образом, Филлипс может сыграть за «Ливерпуль» уже 5 января в матче третьего раунда Кубка Англии с «Эвертоном».

Отметим, что воспитанник «Болтона» ни разу не играл за основу «Ливерпуля». Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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