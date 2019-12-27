«Милан» отказался от трансфера Эльнени Египтянин в этом сезоне выступает в аренде за «Бешикташ».

27-летний полузащитник Мохаммед Эльнени не перейдет в «Милан». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Шира на своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что футболист был предложен итальянской команде, как один из вариантов усиления средней линии в зимнее трансферное окно. Однако «Милан» отказался от сделки по причине того, что им необходим игрок с другими игровыми характеристиками.

Эльнени выступал в АПЛ за «Арсенал» с января 2016-го по август нынешнего года. В начале сентября «канониры» отдали египетского футболиста в аренду стамбульскому «Бешикташу». В нынешнем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл в чемпионате Турции 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,3 миллионов евро.

Ранее отец футболиста Нассер Эльнени заявил, что переговоры с итальянским клубом находятся на продвинутой стадии. Помимо «Милана» в трансфере заинтересована «Рома».