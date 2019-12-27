Андрей Червиченко: Думаю, в Голландии Квинси доиграет на хорошем уровне и закончит 27-летний полузащитник играл в «Спартаке» в период с 2014 по 2018 год, став чемпионом России в сезоне 2016/2017.

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение РПЛ не включать голландского полузащитника Квинси Промеса в символическую сборную лучших игроков чемпионата по итогам десятилетия.

– Надо внимательно изучить эту сборную, чтобы понять, по каким принципам формировали состав. Если брать таких игроков, как Акинфеев, Игнашевич, Фернандес – они больше заслуживают, чем Промес. Он сыграл два неплохих сезона, а эти люди в течение многих лет играют за свой клуб и страну. Он пока не сделал такой значимый вклад в российский футбол, – цитирует Червиченко Sport24.ru.

Также он поделился мнением по поводу дальнейших перспектив 27-летнего полузащитника в Европе: «Думаю, в Голландии Квинси доиграет на хорошем уровне и закончит. Какого-то дикого всплеска больше не будет. В Москве у него получилось, в Испании не получилось, в Голландии вроде опять получается, выглядит хорошо. Футбол – такая вещь: есть «своя» команда и «не своя». Ты можешь быть звездой, куда-то перейти и стать никем, потом вернуться в хорошее место, и снова стать большим игроком».

Напомним, что летом этого года Промес подписал пятилетний контракт с «Аяксом». В этом сезоне он сыграл в 21 матче, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи.

Сегодня РПЛ опубликовала сборную лучших футболистов чемпионата страны по итогам десятилетия.