Видаль согласовал личный контракт с «Интером» Чилийский полузащитник выступает в испанской команде с августа 2018 года.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что 32-летний полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль договорился с миланским «Интером» по поводу деталей будущего контракта. По информации источника, соглашение с итальянским клубом будет действовать до лета 2022 года.

Теперь руководству «Интера» необходимо обсудить трансферную стоимость игрока – «Барселона» не желает отпускать Видаля менее, чем за 20 миллионов евро, а итальянцы готовы предложить только 12 миллионов.

Напомним, что Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2018 года за 18 миллионов евро. За это время он сыграл в 72 встречах команды – на его счету восемь забитых мячей и столько же ассистов.

В этом сезоне он принял участие в 19 матчах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.