Шамиль Газизов: В январе клубы РПЛ могут договориться о расширении Лигу могут расширить до 18 команд или ввести плей-офф.

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении премьер-лиги.

«Много разговоров о том, что РПЛ может расшириться, – приводит «Р-Спорт» слова Газизова. – В январе на общем собрании клубов премьер-лиги обсудим этот вопрос, может быть, клубы договорятся о расширении».

Ранее в декабре президент лиги Сергей Прядкин анонсировал изменение формата проведения чемпионата России. Лига рассматривает два варианта: расширить до 18 команд или продолжать проводить турнир с 16 командами, но ввести плей-офф.

На данный момент точная дата общего собрания клубов РПЛ еще не определена.