Гоцук покинул курский «Авангард» 27-летний защитник возвращается в «Крылья Советов».

Сегодня официальный сайт курской команды сообщил, что защитник Кирилл Гоцук покидает клуб. 27-летний футболист возвращается в «Крылья Советов», у которых он был арендован с сезона 2017/2018.

В составе «Авангарда» Гоцук принял участие в 73 матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за липецкий «Металлург» и ярославский «Шинник».

В этом сезоне на его счету 23 встречи – два гола и один ассист.

Напомним, что курская команда занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 27 очков.