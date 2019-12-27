Директор «Лейпцига»: Холанд позитивно настроен на переход в нашу команду Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Исполнительный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф прокомментировал информацию о том, что его команда заинтересована в трансфере нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

– Да, мы встречались с ним. Нам интересен этот игрок. Он выслушал нас и позитивно настроен на переход. Он хочет сменить клуб не позднее лета. Ситуация непростая. На него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Конечно, у нашего клуба тоже есть определенные ограничения. Могут возникнуть запросы по зарплате, которые мы не удовлетворим. Трансфер можно оговорить, но стоимость сделки составляет не только плата за переход, – приводит слова Минцлаффа Sport1.de.

Напомним, что 19-летний норвежец перешел в австрийский клуб из «Мольде» в начале этого года за пять миллионов евро. В этом сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.