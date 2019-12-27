«Барселона» не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно Каталонский клуб сфокусируется на новых приобретениях следующим летом.

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Marca сообщает, что «Барселона» откажется от трансферов зимой. Данное решение связано с дорогостоящими покупками испанской команды прошлым летом – суммарная стоимость Френки де Йонга, Антуана Гризманна, Хуниора Фирпо и Нето составила около 230 миллионов евро.

Каталонский клуб готов расстаться с несколькими футболистами. Речь идет о полузащитнике Карлосе Аленье и защитнике Жан-Клере Тодибо. Также под вопросом дальнейшая судьба Артуро Видаля и Ивана Ракитича – игроками активно интересуется миланский «Интер».

Отмечается, что испанский клуб будет готов приобрести новых футболистов следующим летом. Среди кандидатов на переход называются полузащитник «Интера» Стефано Сенси, его партнер – форвард Лаутаро Мартинес, а также нападающий ПСВ Дониэлл Мален.

В этом сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 18 сыгранных турах. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют против «Наполи».