Никола может сменить Мотту на посту главного тренера «Дженоа» Ранее он руководил такими командами, как «Кротоне» и «Удинезе».

Бывший главный тренер «Удинезе» Давиде Никола может стать новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Италии генуэзцы потерпели поражение от миланского «Интера» (0:4) – теперь команда Тиаго Мотты занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

На пост главного тренера претендуют сразу несколько специалистов: бывший наставник «Дженоа» Давиде Баллардини и Давиде Никола, ранее возглавлявший «Кротоне» и «Удинезе». По информации источника, Баллардини уже отказался от предложенной ему должности. Поэтому в ближайшее время руководство клуба встретится с Николой и обсудит детали будущего соглашения.

Мотта возглавил команду 22 октября этого года. В девяти матчах под его руководством коллектив добился одной победы, трижды сыграл вничью и и четыре раза потерпел поражение.