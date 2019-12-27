The Guardian включил Кулушевски в сборную игроков-прорывов 2019 года в Европе Британское издание выделило 11 игроков лучших футболистов европейских чемпионов в возрасте до 23 лет.

Загрузка...

Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски попал в символическую сборную игроков-прорывов 2019 года по версии The Guardian.

В этом сезоне 19-летний швед принял участие в 19 матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. В среднем на его счету 2,5 ключевых паса за игру и 2,3 дриблинга. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Права на футболиста принадлежат «Аталанте». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Готье Ларсоннер («Брест»);

Защитники: Фабьен Центонзе («Метц»), Фикайо Томори («Челси»), Сеюнджу Чаглар («Лестер»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

Полузащитники: Деян Кулушевски («Парма»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Мунир Чуяр («Дижон»);

Нападающий: Виктор Осимхен («Лилль»).