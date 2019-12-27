Лемар может перейти в «Арсенал» на правах аренды Француз перешел в «Атлетико» в 2018 году за 70 миллионов евро.

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«Арсенал» хочет приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Тома Лемара в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Речь идет об аренде с правом последующего выкупа.

По информации источника, испанский клуб не собирается продавать своего игрока, так как он является важным звеном в команде.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Лион», нуждающийся в усилении после травмы Мемфиса Депая.

Лемар перешел в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 70 миллионов евро. Всего за команду он сыграл в 64 матчах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 15 сыгранных игр в чемпионате Испании и шесть – в Лиге чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.