«Рубин» официально объявил о переходе Игнатьева Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев продолжит карьеру в казанской команде.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», соглашение с форвардом рассчитано до 30 мая 2024 года.

Напомним, что Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду нападающий стал выступать с лета 2017 года. С тех пор он провел 54 матча за клуб во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что краснодарский клуб хотел получить за трансфер 20-летнего нападающего восемь миллионов евро.