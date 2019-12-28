Иван Игнатьев: Зачем ехать в Европу, если она и так рядом? (видео) «Рубин» подписал контракт с 20-летним форвардом.

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем переходе из «Краснодара».

«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу, – сказал 20-летний нападающий в ролике клуба, а посмотрев на фотографию нового главного тренера команды Леонида Слуцкого добавил: Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»

Отметим, что контракт Игнатьева с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В 54 матчах за «Краснодар» у форварда 17 голов и пять результативных передач.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре после того, как работал в Англии с «Халл Сити» и в Голландии с «Витессом».

«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице после 19 туров.