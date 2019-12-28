Иван Игнатьев: «Рубин» добьется больших успехов в будущем Форвард «Краснодара» стал новичком «Рубина».

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара».

«Мы не так давно начали обговаривать этот трансфер, – сказал 20-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Спасибо руководству «Рубина» и «Краснодара» за то, что так оперативно сработали.

Это неожиданный момент в жизни. Всю свою жизнь я провел в одном клубе – «Краснодаре». Наконец, настало время поменять место. По разным причинам рад появиться в такой команде, которая добьется больших успехов в будущем. Сюда пришел очень хороший тренер (Леонид Слуцкий). Думаю, он выстроит отличную команду».

Контракт Игнатьева с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В 54 матчах за «Краснодар» у форварда 17 голов и пять результативных передач.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре после того, как работал в Англии с «Халл Сити» и в Голландии с «Витессом».

«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.