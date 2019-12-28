Иван Игнатьев: У нас с «Краснодаром» было много вопросов друг к другу Форвард сменил «Краснодар» на «Рубин».

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев объяснил, почему решил покинуть «Краснодар», в котором начинал играть на профессиональном уровне.

«Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович (Слуцкий), – сказал 20-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Он сказал, что заинтересован видеть меня в команде. Я был рад, потому что в «Краснодаре» в последнее время получал мало игровой практики. Было недопонимание с контрактом, много нюансов и вопросов друг к другу. Чувствовался дискомфорт из-за отношения на тренировках. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что он произошел в такую команду, как «Рубин», где меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Надеюсь, у меня все получится».

Контракт Игнатьева с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В 54 матчах за «Краснодар» у форварда 17 голов и пять результативных передач.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре после того, как работал в Англии с «Халл Сити» и в Голландии с «Витессом».

«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.