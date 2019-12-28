Иван Игнатьев: Хотелось бы, чтобы «Рубин» был в верхней части таблицы и боролся за чемпионство Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин».

Загрузка...

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своих профессиональных целях.

«На уровне сборных мечта – попасть в главную команду, – сказал 20-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – А на клубном уровне – хотелось бы решать самые высокие задачи: чтобы мы были в верхней части таблицы, конкурировали и боролись за чемпионство».

Контракт Игнатьева с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В 54 матчах за «Краснодар» у форварда 17 голов и пять результативных передач. За молодежную сборную России он провел семь матчей и забил один гол.

«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице после 19 туров.