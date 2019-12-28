Иван Игнатьев: Благодарен в «Краснодаре» каждому, кто вложил в меня хоть каплю своего времени Форвард сменил «Краснодар» на «Рубин».

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев написал в инстаграме пост с благодарностью «Краснодару», в котором начинал свою карьеру.

«Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее, это было хорошее время!

Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем-всем.

Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком! Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов сил на меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю», – написал 20-летний Игнатьев в инстаграме.

Контракт Игнатьева с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В 54 матчах за «Краснодар» у форварда 17 голов и пять результативных передач. За молодежную сборную России он провел семь матчей и забил один гол.

«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице после 19 туров.