Анчелотти заблокировал переход Ришарлисона в «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заблокирует любые январские предложения по бразильскому нападающему команды Ришарлисону.

Загрузка...

По информации The Sun, «Манчестер Юнайтед» предложил за трансфер Ришарлисона 70 миллионов фунтов, однако у руководства «Эвертона» нет планов по продаже форварда.

Напомним, что в начале декабря 22-летний нападающий сборной Бразилии продлил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года.

Добавим, что Ришарлисон перешел в мерсисайдский клуб летом 2018 года из «Уотфорда». Сумма трансфера составила 39 млн евро.

За это время форвард отыграл 55 матчей, 20 голов и 4 голевых передачи. Также в его активе 17 матчей за национальную команду и 6 голов.