«Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Бэйла В 2013 лондонцы продали валлийца «Реалу» за 100 миллионов евро.

Загрузка...

Британская газета The Sun сообщает о том, что «Тоттенхэм» предложил «Реалу» датского полузащитника Кристиана Эриксена и доплату в 25,7 миллионов фунтов за лидера сборной Уэльса Гарета Бэйла. Сделка может быть совершена уже в январе.

Бэйл ранее выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 годы, отметившись 55 голами в 203 матчах. Шесть с половиной лет назад «шпоры» продали Гарета в «Реал» за 100 миллионов евро, и в тот момент это была рекордная трансферная сумма в истории футбола.

В нынешнем году 30-летний валлиец был близок к расставанию с Королевским клубом и летом едва ни перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин». В последний момент транфсер был отменен президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Эриксен в свою очередь не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и следующим летом может покинуть лондонскую команду в качестве свободного агента. Зимнее трансферное окно – последняя возможность для «шпор» заработать на расставании с полузащитником сборной Дании.

Бэйл в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в чемпионате Испании 11 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

На счету 27-летнего Эриксена 15 матчей, один гол и две голевые передачи в нынешнем сезоне АПЛ.