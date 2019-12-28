«Рубин» продлил контракты с Дюпиным и Уремовичем Казанский клуб занимает 13-е место в РПЛ.

Официальный сайт казанского «Рубина» сообщил о продлении контрактов с 31-летним вратарем Юрием Дюпиным и 22-летним защитником Филипом Уремовичем.

Дюпин остается игроком «Рубина» до лета 2023 года, а хорват Уремович продлил свое трудовое соглашение до окончания сезона 2023/24.

Дюпин и Уремович в нынешнем сезоне являются лидерами команды по количеству проведенного игрового времени. Дюпин сыграл все 19 матчей РПЛ без замен, на счету Уремовича 17 матчей без замен.

Голкипер Дюпин перешел в «Рубин» прошлым летом из махачкалинского «Анжи». Уремович переехал в Казань в июне 2018 года. Ранее Филип выступал за словенскую «Олимпию».

В первой части сезона казанцы под руководством Романа Шаронова набрали 19 очков в 19 матчах РПЛ и ушли на зимний перерыв, находясь на 13-м месте.

19 декабря «Рубин» возглавил бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.