Мотта уволен с поста главного тренера «Дженоа» Руководство клуба сменило третьего тренера за сезон.

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Главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. Он возглавлял команду с 22 октября этого года.

Отмечается, что его место занял Давиде Никола, ранее возглавлявший «Кротоне» и «Удинезе». Сроки контракта пока не сообщаются. Никола приступит к своим обязанностям уже сегодня во время первой тренировки с командой.

Напомним, что руководство клуба уже в третий раз за сезон меняет главного тренера – в начале сезона работал Аурелио Андреацолли.

В 17-м туре чемпионата Италии генуэзцы потерпели поражение от миланского «Интера» (0:4) – команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

В девяти матчах под руководством Мотты коллектив добился одной победы, трижды сыграл вничью и и четыре раза потерпел поражение.