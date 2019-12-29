Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола никуда не уходит В последних четырех встречах АПЛ команда потерпела два поражения.

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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слухи о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола может покинуть команду.

– Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Он остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Хосеп неоднократно подчеркивал, что никуда не уходит. То, что сейчас происходит с командой, нормально. Ненормально то, что «Манчестер Сити» набрал 198 очков за два предыдущих года. АПЛ – лига с высокой конкуренцией, и любая команда может победить любую. Очевидно, мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол, – цитирует Сориано Manchester Evening News.

Напомним, что «Манчестер Сити» в матче 19-го тура против «Вулверхэмптона» (2:3) потерпел пятое поражение в чемпионате. На данный момент команда идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи в 21.00 по московскому времени.