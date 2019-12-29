Мауро Икарди: Горжусь тем, что творю историю в парижском клубе В этом сезоне 26-летний форвард забил 14 голов в 18 матчах, пять из которых – в Лиге чемпионов.

Загрузка...

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал информацию о том, что он вошел в историю французской команды, как игрок, забивший свои первые десять голов быстрее всех в истории парижского клуба. По этому показателю он обогнал Златана Ибрагимовича.

– Я не знал об этом, но горжусь тем, что творю историю в парижском клубе. Стараюсь всегда быть открытым для партнеров, чтобы они свободно могли найти игрока впереди. Я всегда готов и сконцентрирован, чтобы как можно скорее начать движение, получив мяч. В нашей команде много качественных игроков. «ПСЖ» много владеет мячом, а я как нападающий стараюсь действовать на одной линии с защитниками соперника и в то же время искать свободное пространство, – цитирует Икарди официальный сайт клуба.

Напомним, что Икарди был арендован у миланского «Интера» летом этого года. У парижан будет возможность выкупить контракт в конце этого сезона.

В этом сезоне на счету аргентинца 14 голов в 18 встречах.