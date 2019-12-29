Фабио Капелло: Ибрагимович - прекрасное приобретение для «Милана». Его цель всегда одна - победа 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

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Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал возвращение шведского нападающего Златана Ибрагимовича в серию А.

«Думаю, Ибрагимович - прекрасное приобретение для „Милана“. Это игрок с характером, который выходит на поле не просто поиграть. Его цель всегда одна - победа. Это служит дополнительной мотивацией для его партнеров по команде. Златан обладает выдающейся способностью заставлять товарищей по команде играть лучше», - приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, «Милан» подписал контракт с форвардом до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

Предыдущим клубом в карьере Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул на правах свободного агента после окончания сезона 2019 года в MLS.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 11-е место. Команда набрала 21 очко после 17 игр. В следующем туре красно-черные на своем поле примут «Сампдорию» 6 января.