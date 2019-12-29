«Ювентус» хочет заполучить Хюсая и предложил «Наполи» обмен

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Согласно источнику, в услугах албанского футболиста заинтересован «Ювентус», который предложил его клубу обмен. Отмечается, что чемпион Италии готов отправить в Неаполь итальянца Маттиа Де Шильо.
Отметим, что 25-летний Хюсай выступал в «Наполи» под руководством нынешнего тренера «Юве» Маурицио Сарри.
В текущем сезоне он провел 6 матчей в серии А и получил одну желтую карточку. В активе 27-летнего Де Шильо – 6 встреч.
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