«Ювентус» хочет заполучить Хюсая и предложил «Наполи» обмен - Советский спорт
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29 декабря 2019 16:43ФутболГичунцев Артур

«Ювентус» хочет заполучить Хюсая и предложил «Наполи» обмен

Такой информацией располагает Calciomercato.

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, в услугах албанского футболиста заинтересован «Ювентус», который предложил его клубу обмен. Отмечается, что чемпион Италии готов отправить в Неаполь итальянца Маттиа Де Шильо.

Отметим, что 25-летний Хюсай выступал в «Наполи» под руководством нынешнего тренера «Юве» Маурицио Сарри.

В текущем сезоне он провел 6 матчей в серии А и получил одну желтую карточку. В активе 27-летнего Де Шильо – 6 встреч.

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