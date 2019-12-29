Трансфер Видаля в «Интер» может сорваться «Барселона» и миланский клуб не могут договориться об условиях.

Артуро Видаль был близок к переходу в «Интер», согласовав с сине-черными условия личного контракта, однако в переговорах «Барселоны» и миланцев возникли противоречия.

Le10sport.com сообщает, что «Интер» предлагает в январе оформить полугодичную аренду чилийского полузащитника с правом последующего выкупа. «Барселона» же настаивает на немедленной продаже.

Видаль перешел в каталонский клуб в августе 2018 года из мюнхенской «Баварии» за 18 млн евро. 32-летний капитан сборной Чили не доволен своим нынешним положением в команде Эрнесто Вальверде, считая, что не получает достаточно игрового времени. В нынешнем сезоне Артуро сыграл в примере 14 матчей, забив пять голов, но при этом лишь четыре раза вышел в основном составе. Нынешняя трансферная стоимость Видаля оценивается в 14 млн евро.