«Ренн» надеется арендовать Усмана Дембеле у «Барселоны»

Испанская газета AS сообщает, что «Барселона» может отдать Усмана Дембеле в аренду французскому «Ренну».
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий редко попадает в составе каталонского клуба из-за проблем с бедром. Очередного возвращения в строй ждут не раньше начала февраля. Но даже будучи здоровым Дембеле проигрывал конкуренцию за место в составе Антуану Гризманну, Лионелю Месси и Луису Суаресу. В такой ситуации аренда в другую команду была бы лучшим вариантом для того, чтобы Дембеле вернул былую форму.
«Ренн» уже обратился к «Барселоне» с предложением арендовать своего воспитанника до конца нынешнего сезона. Во французской команде надеются, что Дембеле поможет завоевать путевку в Лигу чемпионов.
Усман начинал профессиональную карьеру именно в «Ренне», откуда перешел в дортмундскую «Боруссию» летом 2016-го за 15 млн евро. Уже год спустя немецкий клуб продал Дембеле в «Барселону» в восемь раз дороже – за 125 миллионов.
В нынешнем сезоне форвард сборной Франции сыграл в чемпионате Испании лишь пять матчей, забив один гол.
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