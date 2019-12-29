«Ренн» надеется арендовать Усмана Дембеле у «Барселоны» В нынешнем сезоне француз сыграл лишь пять матчей в испанской примере.

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Испанская газета AS сообщает, что «Барселона» может отдать Усмана Дембеле в аренду французскому «Ренну».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий редко попадает в составе каталонского клуба из-за проблем с бедром. Очередного возвращения в строй ждут не раньше начала февраля. Но даже будучи здоровым Дембеле проигрывал конкуренцию за место в составе Антуану Гризманну, Лионелю Месси и Луису Суаресу. В такой ситуации аренда в другую команду была бы лучшим вариантом для того, чтобы Дембеле вернул былую форму.

«Ренн» уже обратился к «Барселоне» с предложением арендовать своего воспитанника до конца нынешнего сезона. Во французской команде надеются, что Дембеле поможет завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Усман начинал профессиональную карьеру именно в «Ренне», откуда перешел в дортмундскую «Боруссию» летом 2016-го за 15 млн евро. Уже год спустя немецкий клуб продал Дембеле в «Барселону» в восемь раз дороже – за 125 миллионов.

В нынешнем сезоне форвард сборной Франции сыграл в чемпионате Испании лишь пять матчей, забив один гол.