Сделка по продаже «Ромы» новым владельцам будет оформлена в ближайшие часы Последние семь лет клуб серии А принадлежал Джеймсу Палотте.

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В ближайшие несколько часов The Fredkin Group официально станет владельцем футбольного клуба «Рома». Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на многочисленные публикации в различных итальянских СМИ.

Инвесторы из Техаса заплатят нынешнему владельцу красно-желтых Джеймсу Палотте 780 миллионов евро. После оформления сделки управлением клубом займется другой американец – Райан Фрдекин, сын владельца The Fredkin Group Дэна Фрэдкина. Forbes оценивает капитал последнего в 4,3 миллиарда долларов.

Бизнесмен из Бостона Джеймс Палотта стал владельцем и президентом «Ромы» в 2012 году. С тех пор команда трижды занимала второе место в серии А, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В то же время из-за постоянных коррупционных скандалов так и не было начато долгожданное строительство нового стадиона «Ромы».