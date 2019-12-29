Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года.

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Церемония вручения награды состоялась в Дубае. Нападающий в шестой раз в карьере стал лучшим по версии Globe Soccer Awards. Ранее Роналду удостаивался награды по итогам 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 года.

Отметим, что на награду также претендовали Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»).

Добавим, что Роналду в 2019 году вместе с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и помог сборной Португалии одержать победу в Лиге наций УЕФА.