Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Церемония вручения награды состоялась в Дубае. Нападающий в шестой раз в карьере стал лучшим по версии Globe Soccer Awards. Ранее Роналду удостаивался награды по итогам 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 года.

Отметим, что на награду также претендовали Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»).

Добавим, что Роналду в 2019 году вместе с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и помог сборной Португалии одержать победу в Лиге наций УЕФА.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN