«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине» - Советский спорт
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30 декабря 2019 10:25ФутболНечаев Юрий

«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине»

Игрок присоединится к новому клубу после зимнего отпуска.

Защитник Егор Сорокин начнет вторую часть сезона РПЛ в составе «Краснодара».

В начале сентября краснодарцы приобрели футболиста у «Рубина» и оставили его в аренде в казанском клубе до конца сезона. Однако, сейчас руководство «быков» приняло решение прервать аренду и включить игрока в свой состав.

В текущем сезоне Сорокин провел за «Рубин» 15 матчей во всех турнирах. В общей сложности на его счету 66 матчей в составе казанского клуба, в которых он забил семь мячей.

В послужном списке футболиста одна игра в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место. После 19 туров команда набрала 35 очков. «Рубин» - 13-й (19).

1 марта краснодарцы на своем поле примут «Уфу», а «Рубин» сыграет в гостях против «Тамбова».

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