«Это Гинер все купил». Новый новогодний ролик от ЦСКА ЦСКА опубликовал еще один новогодний ролик.

Загрузка... Президент ЦСКА Евгений Гинер предстал в роли Деда Мороза в новогоднем видео клуба. Напомним, армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров в активе команды 34 очка. 29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».