«Это Гинер все купил». Новый новогодний ролик от ЦСКА

Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиянВо Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место.19.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииВ Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.26.12.2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом форматеСегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30ТеннисМысин Николай
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в АнсиДожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м.22.12.2019 16:30БиатлонМысин Николай
Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ?Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи.26.12.2019 23:00ФутболБезъязычный Алексей
Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоитГлавный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами».27.12.2019 10:00ФутболЯременко Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30ТеннисМысин Николай
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы ЩербаковойОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.28.12.2019 20:30Фигурное катаниеВолохов Юрий
В РФС закручивают гайки. ИнформационныеМного решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта».24.12.2019 23:30ФутболЯременко Николай