«Сочи» и «Оренбург» сыграют 11 марта Ранее планировалось, что матч состоится 23 февраля.

Перенесенный матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» - «Оренбург» состоится 11 марта 2020 года.

«По просьбе клубов «Оренбург» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами состоится 11 марта 2020 года в 19:30 мск», – говорится на официальном сайте РПЛ.

Напомним, встреча была перенесена из-за острой ротавирусной инфекции у многих футболистов и сотрудников южного клуба.

После 18 матчей «Оренбург» занимает 14-место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 19 очков. «Сочи» расположился на последнем месте, набрав 15 очков.