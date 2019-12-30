«Походы в баню – 26». Глушаков подвел итоги уходящего года - Советский спорт
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30 декабря 2019 12:26ФутболНечаев Юрий

«Походы в баню – 26». Глушаков подвел итоги уходящего года

В июле футболист сменил «Спартак» на «Ахмат».

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в Instagram подвел личные итоги 2019 года.

«Есть, что вспомнить. Мой 2019-й – только факты, все по порядку.

24 матча, 5 голов.

Кубок «Матч Премьер» – трофей! (3 матча, 2 гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу.

8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»).

Забил 1500-й гол красно-белых в РПЛ.

Переход в «Ахмат» – 100% перезагрузка!

16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»).

Травмы – 3. Пусть останутся в 2019-м.

Всем известная история. Выматывала, но делала сильнее и многому научила.

Походы в баню – 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

Незабитые пенальти – 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться.

Лайки в инстаграме – 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать. Прежде всего, себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

Двигаемся дальше. Будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!» – написал Глушаков.

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Есть что вспомнить☝🏻 Мой 2019 — только факты, всё по порядку 😎 ⠀ ⚽️ 24 матча / 5 голов. ⠀ 🏆 Кубок Матч Премьер — трофей! (3️⃣ матча / 2️⃣ гола). Говорил же, что в “Спартаке” буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу 😂 ⠀ 8️⃣ матчей за “Спартак” и 2️⃣ гола (“Зениту” и “Ахмату”). ⠀ 🔝 Забил 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ гол 🔴⚪️ в РПЛ. ⠀ ✅ Переход в “Ахмат” — 💯перезагрузка! ⠀ 1️⃣6️⃣ матчей за “Ахмат” и 3️⃣ гола (“Лучу” (2) и “Рубину”). ⠀ ⚠️ Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. ⠀ 😱 Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. ⠀ 🛁 Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем😁 ⠀ ❌ Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. ⠀ ❤️ Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным. ⠀ Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит!☝🏻Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. 💪🏻 ⠀ Двигаемся дальше, будет много работы с “Ахматом” в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020! Всех с наступающим!!! 🚀🚀🚀

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат» 1 июля 2019 года в качестве свободного агента.

Грозненский клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. После 19 туров в активе команды 19 очков.

29 февраля «Ахмат» на своем поле примет «Ростов».

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12:26 Футбол «Походы в баню – 26». Глушаков подвел итоги уходящего года
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