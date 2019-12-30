Азмун может продолжить карьеру в Англии 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации A Bola, в услугах футболиста заинтересован «Кристал Пэлас». Как сообщает источник, лондонский клуб готов предложить за игрока 30 миллионов евро.

Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

В активе игрока 31 забитый мяч в 46 матчах за сборную Ирана.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 27 очков в 20 играх.