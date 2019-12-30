Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Милан».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, красно-черные арендуют 20-летнего французского футболиста с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.
Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019 года. За это время он провел за каталонский клуб всего три матча во всех турнирах.
«Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 матчах команда набрала 21 очко.
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