Тодибо близок к переходу в «Милан» 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Загрузка...

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, красно-черные арендуют 20-летнего французского футболиста с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019 года. За это время он провел за каталонский клуб всего три матча во всех турнирах.

«Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 матчах команда набрала 21 очко.