Анри может возглавить «Барселону» Француз играл за каталонский клуб с 2007 по 2010 год.

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«Барселона» может пригласить на должность главного тренера французского наставника Тьерри Анри.

По сведениям Sport.es, 42-летний специалист поддерживает хорошие отношения с техническим секретарем сине-гранатовых Эриком Абидалем, с которым вместе выступал за «Барсу» и сборную Франции. Кроме того, он дружит с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.

Напомним, в составе «Барселоны» Анри дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов.

В качестве главного тренера француз имеет опыт работы в »Монако», из которого был уволен после 19 матчей.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место. Команда набрала 39 очков и на два очка опережает идущий на втором месте «Реал».