Павел Мамаев: Из всего случившегося я извлек огромный урок для себя Вторую часть сезона РПЛ полузащитник начнет в составе «Ростова».

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что рад оказаться в команде Валерия Карпина.

«Наша жизнь состоит из ошибок и испытаний, поэтому для меня это был шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, дальнейшей своей жизни.

Я очень рад оказаться в «Ростове», те два месяца, что я провел в команде, я очень счастлив. Я хочу максимально приносить пользу своему клубу. Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества», - рассказал Мамаев в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным принял участие в двух драках в центре Москвы, за что оказался в колонии общего режима. Из-за этого инцидента «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.

В сентябре 2019 года Мамаева освободили по УДО, после чего он заключил соглашение с «Ростовом».

Донской клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 34 очка после 19 игр. 29 февраля «Ростов» сыграет в гостях против «Ахмата».