РФС объявил о продлении контракта с Лихачевым

РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, информирует официальный сайт организации.
Под его руководством сборная России дважды становилась чемпионом мира (2011 и 2013), пять раз выигрывала Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), побеждала на Европейских играх в 2015 году. На чемпионате мира 2019 в Парагвае россияне заняли третье место.
Также РФС продлил контракты с главным тренером женской сборной России Еленой Фоминой, старшим тренером женских сборных по мини-футболу Евгением Кузьминым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) Александром Кержаковым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) Дмитрием Хомухой, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 16 лет) Станиславом Коротаевым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 15 лет) Иваном Шабаровым и старшим тренером женской молодежной и юниорской (игроки не старше 17 лет) сборных России Валентином Гаввой.
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