Хавбек «Краснодара» Ланин подписал контракт с «Енисеем» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Российский полузащитник Олег Ланин покинул «Краснодар» и перебрался в «Енисей».

Как сообщается на официальном сайте красноярцев, он разорвал контракт с «быками» и стал футболистом «Енисея» на постоянной основе. Его соглашение рассчитано на полтора года.

23-летний Ланин – воспитанник «быков». В «Енисей» он перешел летом 2019 года на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча и не отметился голевыми действиями на поле.