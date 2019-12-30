«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Голландский специалист Эдвард Стюринг возглавил «Витесс». Отмечается, что помогать ему будут Джозеф Остинг, который временно возглавил команду после отставки российского наставника Леонида Слуцкого.

Что касается Стюринга, то 56-летний голландец, будучи футболистом выступал за «Витесс» в период с 1987 по 1998 год. Также он успел поработать со Слуцким, но покинул команду из-за разногласий с бывшим тренером ЦСКА.

Добавим, что после этого Стюринг был переведен на должность скаута и координатора академии.