«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера (фото)

Голландский специалист Эдвард Стюринг возглавил «Витесс». Отмечается, что помогать ему будут Джозеф Остинг, который временно возглавил команду после отставки российского наставника Леонида Слуцкого.
Что касается Стюринга, то 56-летний голландец, будучи футболистом выступал за «Витесс» в период с 1987 по 1998 год. Также он успел поработать со Слуцким, но покинул команду из-за разногласий с бывшим тренером ЦСКА.
Добавим, что после этого Стюринг был переведен на должность скаута и координатора академии.
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