Дзаннети подтвердил интерес «Интера» к Артуро Видалю Ранее чилийский футболист выступал за «Ювентус».

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил слухи о переговорах с «Барселоной» по трансферу полузащитника Артуро Видаля.

«Посмотрим, время покажет. У нас есть месяц, чтоб договориться. Видаль – прекрасный футболист. У него сильный характер и достаточно опыта. Этот игрок сделает «Интер» сильнее», – цитирует функционера ESPN.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал один голевой пас. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 14 млн евро.