Месси признан спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Загрузка...

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл голосование по выбору лучшего спортсмена в 2019 году.

Отмечается, что форвард набрал 13,11% голосов и опередил кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). Третьим стал испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

Среди женщин первое место заняла американская гимнастка Симона Байлз. В ее активе 15,04% голосов. На второй позиции – американская футболистка Меган Рапино, у которой 13,51% голосов, а третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).