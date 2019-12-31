Спортдиректор «Эспаньола»: Игроки вроде Халка недосягаемы для нас Бразилец известен в России по игре за питерский «Зенит».

Новости СМИ2 Спортивный директор «Эспаньола» Франсиско Руфете прокомментировал информацию в СМИ о возможном трансфере форварда «Шанхай СИПГ» Халка. «Игроки вроде Халка недосягаемы для нас», – цитирует функционра Marca. В сезоне-2019 33-летний Халк провел 37 матчей в составе китайского клуба, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.