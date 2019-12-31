Агент Вандерсона сообщил о переговорах с «Ромой» - Советский спорт
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31 декабря 2019 11:19ФутболГичунцев Артур

Агент Вандерсона сообщил о переговорах с «Ромой»

Его слова приводит Voce Gialorossa.

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Рому». Об этом заявил его агент Филиппо Гасбарри.

Он подчеркнул, что итальянцы хотят арендовать бразильца с правом выкупа летом 2020 года. Также он сказал, что римляне обратили внимание на футболиста «быков», поскольку он является гражданином ЕС (у Вандерсона имеется паспорт Бельгии).

В текущем сезоне 25-летний игрок провел во всех турнирах 19 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых передачи. Его соглашение с российским клубом действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 11 млн евро.

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