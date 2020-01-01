Артем Дзюба: Надеюсь, в новом году мы все забудем негатив и злость - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 января 2020 17:23ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Надеюсь, в новом году мы все забудем негатив и злость

Дзюба записал видеопоздравление с Новым годом.

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил своих подписчиков с Новым годом.

«Всем привет. Хотел бы – в первый раз это делаю – всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год – это праздник для близких друзей, семьи, тех людей, кто собрался вместе, друг друга любит, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте! Самое главное – здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись – и все были безумно счастливы.

Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году будем друг к другу добры, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом», – сказал Дзюба на опубликованном в его инстаграме видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

С Новым Годом 2020!!! Happy New Year2020!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Напомним, по итогам 2019 года Дзюба был признан лучшим футболистом России.

Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон Шахбулатов – открытие года в ММА по версии АСА Макгрегор обошел Нурмагомедова в списке лучших бойцов десятилетия
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса. 26.12.2019 20:15 Хоккей Трофименко Кирилл
Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
«Питтсбург» – «Оттава». Малкин признан первой звездой матча Российский защитник Охотюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» «Питтсбург» победил «Оттаву», Малкин оформил дубль и отдал голевой пас
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:17 Футбол Василий Березуцкий: В Казань к Слуцкого не поеду, попробую стать главным тренером
18:09 Формула-1 Формула-1 представила логотипы юбилейного сезона (фото)
17:48 Футбол Хосеп Гвардиола – о чемпионской гонке: Нам нужно больше работать, играть лучше и молиться
17:33 Хоккей «Челси» упустил победу над «Брайтоном»
17:23 Футбол Артем Дзюба: Надеюсь, в новом году мы все забудем негатив и злость
17:14 Хоккей Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» отыграться в матче с «Эдмонтоном»
16:55 Футбол «Челси» готов предложить 20 миллионов фунтов за Чалова
16:46 Лыжный спорт Непряева стала четвертой в гонке преследования в Тоблахе
16:32 Лыжный спорт Большунов выиграл гонку преследования и возглавил общий зачет «Тур де Ски»
16:14 Хоккей Стали известны все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира
19:35 Хоккей МЧМ. Россия - Германия - 6:1. Как это было
16:03 Лыжный спорт Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
15:49 Футбол Источник: ФИФА может изменить трактовку офсайда
15:30 ММА Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон
15:05 Хоккей Глава КХЛ обрушился с критикой на «Салават Юлаев» за игру на Кубке Шпенглера
14:43 Хоккей Капитан сборной Германии: Нас не интересует положение России
14:27 Футбол СМИ: Анечелотти хочет пригласить Хамеса в «Эвертон»
14:07 Биатлон Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
13:51 Футбол Сергей Семак: Мое главное желание на Новый год – чтобы несчастных детей стало меньше
13:40 Футбол Руссо во второй раз возглавил «Боку Хуниорс» (фото)
Вопрос дня: какую страшную катастрофу предрек Валерий Соловей в 2020 году?
«С Новым годом!» Пинаев, Абдулкадыров, Горячкин и другие поздравили тагильчан
Долгожданный снег обещают ростовчанам в ночь на 2 января
Тысячи белгородцев встретили Новый год на Соборной площади
Под Казанью задержали противников МСЗ, праздновавших Новый год на месте лагеря
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика