Артем Дзюба: Надеюсь, в новом году мы все забудем негатив и злость

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил своих подписчиков с Новым годом.
«Всем привет. Хотел бы – в первый раз это делаю – всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год – это праздник для близких друзей, семьи, тех людей, кто собрался вместе, друг друга любит, уважает и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте! Самое главное – здоровья, счастья, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись – и все были безумно счастливы.
Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году будем друг к другу добры, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом», – сказал Дзюба на опубликованном в его инстаграме видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Новым Годом 2020!!! Happy New Year2020!!!
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)
Напомним, по итогам 2019 года Дзюба был признан лучшим футболистом России.