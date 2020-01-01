Василий Березуцкий: Табу? «Спартак» – сразу нет

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, в какой клуб не пойдет тренировать.
«Табу? «Спартак» – сразу нет, – сказал 37-летний Березуцкий в интервью программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». – Но, думаю, им и самим это в голову не придет.
Ты не можешь быть «конем» в течение 15 лет, любить этот клуб, а потом перейти в другой. По мне это предательство. «Конь» ли я сейчас? На какую-то часть в душе – конечно».
Напомним, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. Всего за 16 лет он провел за команду 531 матч. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и пятикратным обладателем Суперкубка России.
В 2019 году братья Алексей и Василий Березуцкие входили в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира Невероятный матч случился в Эдмонтоне. Возможно, лучший в ушедшем десятилетии. Более чем в столетней истории НХЛ никогда не отыгрывали дефицит в 6 шайб. Команде Панарина это почти удалось… 01.01.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай