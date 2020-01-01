Василий Березуцкий: Табу? «Спартак» – сразу нет Березуцкий не пойдет тренером в «Спартак».

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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, в какой клуб не пойдет тренировать.

«Табу? «Спартак» – сразу нет, – сказал 37-летний Березуцкий в интервью программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». – Но, думаю, им и самим это в голову не придет.

Ты не можешь быть «конем» в течение 15 лет, любить этот клуб, а потом перейти в другой. По мне это предательство. «Конь» ли я сейчас? На какую-то часть в душе – конечно».

Напомним, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. Всего за 16 лет он провел за команду 531 матч. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и пятикратным обладателем Суперкубка России.

В 2019 году братья Алексей и Василий Березуцкие входили в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».