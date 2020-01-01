«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 января 2020 19:55ФутболЛипкин Антон

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков

Голы забили Перес и Мэддисон.

«Лестер» выиграл у «Ньюкасла» (3:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

В первом тайме с разницей в три минуты испанец Айосе Перес открыл счет, после чего ассистировал полузащитнику Джеймсу Мэддисону, а в конце игры полузащитник Хамза Чоудури довел счет до крупного.

Отметим, что для «сорок» это поражение стало третьим подряд в чемпионате, с 25 очками команда продолжает занимать 11-е место. В свою очередь «Лестер» набрал 45 очков и до десяти очков сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля», у которого остается игра в запасе.

Теперь 4 января в третьем раунде Кубка Англии «Лестер» примет «Уиган», а «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Рочдейлом».

АПЛ
21-й тур

«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3 (0:2)
Голы: Перес, 36. Мэддисон, 39. Чоудури, 87.

Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки
Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира Невероятный матч случился в Эдмонтоне. Возможно, лучший в ушедшем десятилетии. Более чем в столетней истории НХЛ никогда не отыгрывали дефицит в 6 шайб. Команде Панарина это почти удалось… 01.01.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP Мэйвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за десять лет Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
20:03 Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», но остался на шестом месте в АПЛ
19:55 Футбол «Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков
19:44 Футбол «Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
19:33 Футбол Василий Березуцкий: Табу? «Спартак» – сразу нет
19:26 Футбол Микель Артета: Физические кондиции Озила заметно улучшились, но в одиночку он ничего не сделает
19:09 Футбол «Ростов» объявил об уходе Сигурдссона
19:01 Хоккей Артемий Панарин: Иногда меня узнают в Нью-Йорке, поэтому сдерживаю себя, сильно не хулиганю
18:46 Фигурное катание Алина Загитова: Самое главное в 2019-м – наше общее с великими тренерами золото чемпионата мира
18:17 Футбол Василий Березуцкий: В Казань к Слуцкого не поеду, попробую стать главным тренером
18:09 Формула-1 Формула-1 представила логотипы юбилейного сезона (фото)
17:48 Футбол Хосеп Гвардиола – о чемпионской гонке: Нам нужно больше работать, играть лучше и молиться
17:33 Хоккей «Челси» упустил победу над «Брайтоном»
17:23 Футбол Артем Дзюба: Надеюсь, в новом году мы все забудем негатив и злость
17:14 Хоккей Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» отыграться в матче с «Эдмонтоном»
16:55 Футбол «Челси» готов предложить 20 миллионов фунтов за Чалова
16:46 Лыжный спорт Непряева стала четвертой в гонке преследования в Тоблахе
16:32 Лыжный спорт Большунов выиграл гонку преследования и возглавил общий зачет «Тур де Ски»
16:14 Хоккей Стали известны все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира
19:35 Хоккей МЧМ. Россия - Германия - 6:1. Как это было
16:03 Лыжный спорт Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Вопрос дня: какую страшную катастрофу предрек Валерий Соловей в 2020 году?
Дождь и мокрый снег ожидаются на Ставрополье в начале 2020 года
Под Казанью задержали противников МСЗ, праздновавших Новый год на месте лагеря
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Куда пойти с детьми в Ижевске в новогодние каникулы – афиша
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика