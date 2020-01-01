«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков

«Лестер» выиграл у «Ньюкасла» (3:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
В первом тайме с разницей в три минуты испанец Айосе Перес открыл счет, после чего ассистировал полузащитнику Джеймсу Мэддисону, а в конце игры полузащитник Хамза Чоудури довел счет до крупного.
Отметим, что для «сорок» это поражение стало третьим подряд в чемпионате, с 25 очками команда продолжает занимать 11-е место. В свою очередь «Лестер» набрал 45 очков и до десяти очков сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля», у которого остается игра в запасе.
Теперь 4 января в третьем раунде Кубка Англии «Лестер» примет «Уиган», а «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Рочдейлом».
АПЛ
21-й тур
«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3 (0:2)
Голы: Перес, 36. Мэддисон, 39. Чоудури, 87.
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