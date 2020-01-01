«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», но остался на шестом месте в АПЛ «Вулверхэмптон» не смог воспользоваться поражение «шпор».

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэрис». Единственный гол на 17-й минуте забил форвард Дэнни Ингз.

При этом «шпоры» остались на шестом месте в турнирной таблице, поскольку идущий следом «Вулверхэмптон» также проиграл в гостях «Уотфорду» (1:2). Отметим, что «Саутгемптон» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место.

Теперь в третьем раунде Кубка Англии 4 января «Саутгемптон» примет «Хаддерсфилд», а 5 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Мидлсбро».

АПЛ

21-й тур

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0 (1:0)

Гол: Ингз, 17.

«Уотфорд» – «Вулверхэмптон» – 2:1 (1:0)

Голы: Деулофеу, 30. Дукуре, 49 – Нету, 60.