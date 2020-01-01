Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тила раза в два «Спартак» приобрел голландца за 18 миллионов евро.

Бывший защитник ЦСКА и тренер «Витесса» Василий Березуцкий высказался о полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры, – сказал 37-летний Березуцкий в интервью программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». – Заиграет. Он молодой, талантливый парень. Да, сумма баснословная… По мне он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению – раза в два».

Напомним, 22-летний Тил перешел в «Спартак» из голландского АЗ за 18 миллионов евро. В 14 матчах за красно-белых на его счету один гол и три результативные передачи. При этом после назначения главным тренером команды немца Доменико Тедеско Тил в трех матчах оставался на скамейке запасных.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте, набрав в 19 матчах 22 очка.

Добавим, что братья Алексей и Василий Березуцкие входили в тренерский штаб «Витесса» с января по ноябрь прошлого года.