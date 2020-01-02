Четыре игрока РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

УЕФА опубликовал на официальном сайте список из 50 самых перспективных молодых игроков в возрасте до 21 года.
В их число попали четыре представителя клубов премьер-лиги: защитник ЦСКА Вадим Карпов, его партнер исландец Арнор Сигурдссон, полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
18-летний Давиташвили перешел в «Рубин» летом прошлого года и забил один гол в 15 матчах РПЛ.
17-летний Карпов дебютировал в ЦСКА 19 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» (1:5) и за три месяца сыграл за команду 13 матчей.
20-летний Сигурдссон проводит второй сезон в составе армейцев. За это время он забил девять голов и сделал три результативные передачи в 47 матчах.
Наконец, на счету 20-летнего Сулейманова уже 66 матчей за «Краснодар». У него 18 голов и шесть результативных передач. В молодежной сборной России он забил три гола в шести матчах.
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